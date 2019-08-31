خالد الصاوى يعود إلى الدراما الرمضانية بدور عالم ذرة

تعاقد الفنان خالد الصاوى بشكل رسمى على مسلسل "دماء على أبواب الموساد" وهو اسم مؤقت للعمل الذى حصل على إجازة جهاز الرقابة على المصنفات الفنية خاصة وأنه يتناول موضوعا شائكا حول اغتيالات العلماء.



ومن المقرر أن يقوم خالد الصاوي خلاله بتجسيد شخصية عالم الذرة الشهير يحيى المشد والذى تم اغتياله فى النرويج فيما بعد داخل حجرته بالفندق الذي كان يمكث فيه وتشير أصابع الاتهامات إلى الموساد الإسرائيلي ولم يتردد الصاوى فى قبول العمل حيث رحب بشدة بتجسيد الشخصية.



ويجرى الصاوى جلسات عمل تجمعه بمؤلف المسلسل يوسف حسن يوسف والمخرج عطية أمين.



ومن المقرر أن يشارك الصاوى بالمسلسل فى موسم رمضان 2020 بعد فترة غياب طويلة عن المشاركة فى السباق الرمضانى.



ويعكف خالد الصاوى حاليا على قراءة كافة الكتب والمراجع التي تحدثت عن حياة العالم الشهير يحيى المشد للبدء فى التحضير للشخصية وشراء الملابس والاكسسوارات الخاصة بها حيث من المنتظر أن يبدأ الصاوى فى تصوير دوره فى العمل خلال شهر أكتوبر المقبل بعد معاينة أماكن التصوير والاستقرار على أبطال العمل وجار حاليا ترشيح أبطال العمل من الفنانين تحت الـ 50 عامًا كما سيضم المسلسل بعض الفنانين المصريين والعرب.



فى نفس السياق، يبحث صناع العمل عن بطلة للقيام بدور البطولة النسائية حيث تقوم بتجسيد دور زوجة عالم الذرة خلال الأحداث.



والمسلسل مأخوذ عن رواية ادبية تحمل نفس الاسم ويتعرض للجرائم السياسية ومن المقرر ان تدور أحداثه في 30 حلقة من خلال حلقات منفصلة متصلة وقد تم رصد ميزانية ضخمة للعمل خاصة وأنه سيتم تصويره بين أكثر من دولة فى مصر وعدد من الدول العربية والأوروبية وقد بدأت الشركة المنتجة فى عمليات التسويق للمسلسل من الآن لضمان وجوده ضمن الخريطة الرمضانية للأعمال الدرامية على القنوات الفضائية المختلفة وانتهت الشركة المنتجة من مفاوضات بالفعل مع قنوات osn شبكة نتفليكس.



على جانب آخر، بدأ المؤلف يوسف حسن يوسف فى ترشيح عدد من الكتاب الجدد للمشاركة فى كتابة السيناريو والحوار الخاص بالمسلسل حيث انتهى من كتابة جزء من الحلقات خاصة وأن المسلسل سيتم تقديمه في شكل سلسلة أجزاء على أن يتضمن الجزء الأول 30 حلقة يتم من خلالها رصد 5 حكايات شخصيات علماء مصريين وعرب تم اغتيالهم.