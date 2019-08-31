ضبط شخص في قنا يروج لبيع وشراء قطع أثرية عبر "فيس بوك"

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من ضبط أحد الأشخاص بقنا لقيامه بالترويج لبيع وشراء قطع أثرية عبر إحدى الصفحات بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".



وتلقى اللواء مجدي القاضي، مدير أمن قنا، إشارة بأنه تم ضبط شخص مسئول عن إدارة إحدى المجموعات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" وقيامه بنشر مشاركات تتضمن الإعلان عن بيع وشراء قطع أثرية نظير مقابل مادي.



وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي أسفرت جهوده عن أن وراء ارتكاب الواقعة علي. م، حداد مسلح-مقيم بدائرة مركز شرطة قوص بقنا.



عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن قنا تم استهداف المذكور وضبطه بمحل إقامته، وبحوزته (الهاتف المحمول المستخدم في ارتكاب الواقعة وبفحصه تبين وجود آثار ودلائل عبارة عن المشاركات المُشار إليها وصور لقطع أثرية).



بمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وإنشاء المجموعة المشار إليها بغرض إيهام المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي للنصب عليهم والاستفادة منهم ماديًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.