حب الوطن: تدريب 1000 شخص ضمن مشروع تطوير القدرات الشبابية

بدأت الهيئة العليا لشباب ائتلاف حب الوطن، دورة تدريبية شبابية في علوم الموارد البشرية "HR" ضمن مشروع تطوير المهارات والقدرات الشبابية المصرية والسعي لتدريب ألف شاب قادر علي البناء والتنمية.



وأعلن محمد اسامة عبد الجواد، أمين شباب ائتلاف حب الوطن بمحافظة الجيزة فى تصريح له اليوم عضو الهيئة العليا لشباب ائتلاف حب الوطن أن الهيئة تتبنى مشروعا تنويريا يسعى لتدريب نحو 1000 شاب ضمن ضمن مشروع تنمية المهارات والقدرات الشبابية وبإشراف أحمد الجويلي ومحمد أسامة ومحمد عبد الرحمن أعضاء الهيئة العليا للشباب، ويحاضر في الدورات المحاضر مهندس احمد عبد العزيز برعاية وتوجيهات الدكتور مجدي علام رئيس ائتلاف حب الوطن، مؤكدا أن ذلك يأتي ضمن خطة عمل الائتلاف، نحو بناء الإنسان المصري علميا وصحيا وهو ما يتسق مع برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي في الولاية الثانية نحو بناء الإنسان المصري وتنمية قدراته ومنح الفرص الكاملة أمام الشباب المصرى لتولى المواقع القيادية بمختلف مؤسسات الدولة.



وأشاد عبد الجواد بحرص شباب ائتلاف حب الوطن على حرصهم على حضور جميع الدورات التدريبية التى ينظمها الائتلاف مؤكدا اهمية هذه الدورات لصالح الشباب المصرى.