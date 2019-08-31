تفاصيل نقل مسلة رمسيس الثانى إلى ميدان التحرير (فيديو)

قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار بجامعة القاهرة، إن تجميل ميدان التحرير أو القاهرة بشكل عام، هو توجه تقوم به القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن الرئيس السيسي أعطى توجيهات بنقل المؤسسات الحكومية والوزارات إلى العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير القاهرة في الوقت نفسه.



وأضاف "بدران"، في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح"، المُذاع على فضائية "dmc"، أن ميدان التحرير من الميادين العريقة ويعتبر أحد الأماكن المهمة التي تتوسط مصر، ومن ضمن أعمال تطوير ميدان التحرير هو نقل مسلة رمسيس الثاني، التي يبلغ طولها حوالي 19 مترًا لتتوسط الميدان، وهو أمر موجود في العالم كله، موضحًا أن إيطاليا بها نحو 13 مسلة تتوسط ميادينها، وفرنسا بها مسلات في باريس، فكان من الأحرى أن تحظى القاهرة بنصيبها من المسلات كنوع من الاعتزاز بالآثار المصري وعرضها في أماكن عامة.



وتابع، أنه تم نقل مسلة حديقة الزمالك أيضًا لمدينة العلمين الجديدة، وهو توجه جيد جدًا للاهتمام بتطوير المدن وإقامة المدن والميادين الجديدة وتطوير الميادين القديمة وتوزيع الآثار المصرية التي لها رونق وطابع خاص مثل المسلات التي كانت توضع في مناطق عامة أمام المعابد لأنها إشارة ورمز للمصري القديم.