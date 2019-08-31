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رياضة

الأهلي يكشف كواليس التعاقد مع السويسري رينيه فايلر

السبت 31/أغسطس/2019 - 11:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أعلنت لجنة التخطيط للكرة برئاسة الدكتور طه أسماعيل وبعد العرض على الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى والاعتماد من مجلس الادارة عن التعاقد مع رينيه فايلر ويعاونه ثلاثة مساعدين وقد ينضم اليهم محلل اداء فى وقت لاحق وذلك لتولى مسئولية الفريق الاول لكرة القدم بالأهلى خلال الفترة القادمة.

وقام وفد النادى المتواجد فى أوروبا حاليا والذى ضم كلا من المهندس خالد مرتجى عضو مجلس الأدارة وأمير توفيق مدير التعاقدات بإنهاء كافة الأمور الخاصة بالتفاوض بالتنسيق مع لجنة التخطيط للكرة وتم توقيع العقد بعد مراجعته من قبل مونتنيرى محامى الأهلى فى سويسرا.

جاء اختيار لجنة التخطيط لرينيه فايلر بعدما حددت خمسة أسماء بعينها من المدربين للتفاوض معهم عقب دراسة ما يزيد على 30 سيرة ذاتية.

وكان من بين الأسماء الخمسة المرشحة اثنان لم تتم المفاوضات معهما بشكل نهائى أولهم الإيطالى سباليتى والذى وافق الأهلى على طلباته التعاقدية والمادية لكنه طلب ارجاء استلام المهمة بعد إنهاء أزمته مع ناديه الحالى ولم يحدد موعدا واضحا للخلاص مع مشكلته التى أشار إليها.

لذا لم تستكمل المفاوضات نظرا لضيق الوقت خاصة أن الموسم الكروى انطلق فى معظم دول العالم وجرت ارتباطات لغالبية المدربين.

كما أن فريق الأهلى يستعد حاليا لمباراة الذهاب مع بطل غينيا بيساو فى ذهاب دور 32 لدورى رابطة الأبطال والذى تحدد له 14 سبتمبر.

أما الاسم الثانى الذى لم تستكمل المفاوضات معه رغم موافقة الاهلى على شروطه بما فيها المالية هو البرازيلى مانو مدرب منتخب البرازيل السابق والذى وافق على قبول المهمة لكنه طلب الحصول على قسط من الراحة فى الفترة الحالية على أن يبدأ قيادة الفريق مطلع يناير القادم، وهو ما لا يناسب الاهلى فى الفترة الحالية.

وفى ضوء ما سبق قرر الكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الموافقة على قرار لجنة التخطيط بسفر وفد الأهلى إلى أوروبا لإجراء مقابلات مباشرة مع المدربين الثلاثة الآخرين، وبالفعل تمت المقابلات والاستفسار والتفاوض بشأن كافة الأمور من خلال خالد مرتجى صاحب الخبرات الدولية وأمير توفيق الذى حقق نجاحات واضحة فى مجال التعاقدات وبالتنسيق الكامل مع لجنة التخطيط فيما ورد من نتائج لهذه المقابلات تم الاستقرار فى النهاية على التعاقد مع رينيه فايلر ليتولى مسئولية الفريق بعدما راعت اللجنة توافر العديد من المواصفات فى المدير الفنى الجديد.

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