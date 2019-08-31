الآثار: فتح أبواب متحف طنطا مجانًا لمدة أسبوع

قالت وزارة الآثار إن متحف طنطا سيتم فتحه لمدة أسبوع مجانا احتفالا بافتتاحه اليوم.



ويعد المتحف من أقدم المتاحف الإقليمية في مصر، حيث بدأت فكرة إنشائه عام 1913، موضحة أن المتحف تم إنجازه خلال عامين بتكلفة 13 مليون جنيه.



وقال وزير الآثار إنه يعتذر لأهالي محافظة طنطا عن إغلاق المتحف لمدة 19 عاما، وتحديدا منذ عام 2000، ولكنه مفتوح الآن أمام الزوار ليشاهدوا تاريخ مصر وتاريخها، حيث يضم المتحف 2000 قطعة بعضها تم اكتشافه بمحافظة الغربية.



جاء ذلك خلال افتتاح متحف طنطا القومي، بعد إغلاقه لمدة 19 عاما.