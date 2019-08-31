ضبط زوجين بحوزتهما هيروين في القليوبية

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية، من ضبط عاطل سبق اتهامه في قضيتي "مشاجرة وحريق عمد"، وزوجته ربة منزل؛ لاتجارهما في المواد المخدرة.



وعثر بحوزة المتهمين على بندقية آلية وبخزينتها 8 طلقات نارية من ذات العيار، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 150 جرامًا، مبلغ مالى، وهاتف محمول.



وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارتهما غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائهما، والسلاح الناري لحماية تجارتهما غير المشروعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.