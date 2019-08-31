اليوم.. "المسخ" على طاولة صالون هن الأدبى

يستضيف الصالون الأدبي الذي يدشنه دار هن للنشر في أولى فعالياته، رواية "المسخ" للكاتب التشيكي فرانز كافكا، ليناقشها الباحث سامح سليمان، في تمام السادسة والنصف مساء اليوم السبت.



تبدأ القصة بتاجر مسافر اسمه جريجور سامسا، الذي يستيقظ ليجد نفسه قد تحوّل إلى حشرة بشعة، في السطر الأول من التحول يصدم كافكا القارئ بهذا التحول الرهيب، حيث يقول: استيقظ جريجور سامسا ذات صباح بعد أحلام مزعجة، فوجد نفسه قد تحول في فراشِه إلى حشرة هائلة الحجم، جريجور هذا العامل البسيط البائس بوظيفته التي تجبره علي الاستيقاظ مبكرًا ليلحق بقطاراته كي يجوب المدن بائعًا متجولًا، في شقاء يومي متكرر، بالكاد يحقق له دخلًا يستطيع به أن يعول أسرته، ويجري كافكا هذا الحدث غير الواقعي وغير محتمل الوقوع في مجاري واقعية تمامًا موهمًا القارئ بصدق هذا الكابوس، والذي تمنَّى جريجور المتحول أن يكون هذا مجرد حلم مزعج سرعان ما يستيقظ منه، لكنه أيقن بتوالي الأحداث استحالة أمنياته.



يذكر أن رواية "المسخ" من أشهر أعمال القرن العشرين وأكثرها تأثيرًا، حيث تتم دراستها في العديد من الجامعات والمعاهد في العالم الغربي، كما قدمت أكثر من مرة في السينما العالمية وجذبت صناعها رغم مرور أكثر من 100 عام على نشرها في 1915.