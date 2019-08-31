إحالة 6 أطباء وموظفين للتحقيق بالفشن جنوب بني سويف

أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز الفشن جنوب محافظة بني سويف، اليوم السبت، 3 أطباء و3 موظفين في الوحدات الصحية التابعة لمجلس قروي دلهانس للتحقيق؛ لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.



وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري، وحيدر حسين مدير مركز المعلومات، وأشرف حمزاوي رئيس مجلس قروي دلهانس، قامت بزيارة مفاجئة للوحدات الصحية بقرية مهدي الأخرم وعزبة بشري، فتبين غياب 3 أطباء و3 إداريين من الوحدات الصحية وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، تم تحرير مذكرة بالواقعة وإحالتهم للتحقيق.



وأحال رئيس مركز ومدينة الفشن، 3 أطباء و6 إداريين من العاملين في الوحدات الصحية التابعة لمجلس قروي شنرا للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.