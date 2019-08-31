ضبط عاطل بحوزته 20 قطعة حشيش فى المنيب

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على عاطل لاتهامه بحيازة 20 قطعة من مخدر الحشيش.



وكشفت تحريات معاون مباحث قسم شرطة الجيزة عن اتجار "سيد. أ"، بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائه في المنيب.



بالحصول على إذن من النيابة، تم إعداد كمين للمتهم، وتمكن رجال المباحث من القبض عليه، وبحوزته 20 قطعة من مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالى.



وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المضبوطات لترويجها على عملائه، فتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.