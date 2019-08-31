الإثنين.. انطلاق أولى حلقات "بحر" على شاشة الحياة

أعلنت شركة "سنيرجى" المنتجة لمسلسل "بحر" موعد انطلاق أولى حلقات مسلسل "بحر" الذي يخوض بطولته الفنان ماجد لمصري، فى أولى تجاربه بالبطولة المطلقة في عالم الدراما، الإثنين المقبل الموافق 2 سبتمبر المقبل، في السابعة مساءً.



مسلسل "بحر" من بطولة الفنان ماجد المصرى، ومحمد دياب، وثراء جبيل، ميرنا نور الدين، والفنانة الشابة كوكي، وفوزية محمد، ومحمد علي رزق، وعبدالرحمن أبوزهرة، ومحمود جمعة، وسناء شافع، وحنان سليمان، وسلوى عثمان، وأشرف زكي، ونورهان ومنه عرفة، تأليف أحمد عبدالفتاح، وإخراج أحمد صالح.



يذكر أن العمل كان من المقرر عرضه قبل رمضان الماضى، لكن تم تأجيله، لما بعد رمضان.