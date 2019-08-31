"المحامين" تخاطب التأمينات قبل إسقاط عضوية المؤمن عليهم في مهن أخرى

تواصل النقابة العامة للمحامين تنقية جداولها من غير المشتغلين وغير ممارسي المهنة، لقصر خدمات النقابة على مستحقيها من المحامين المشتغلين.



وقال صلاح صالح، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين رئيس لجنة تنقية الجداول، إن النقابة مستمرة في تنقية جداولها من غير المشتغلين، مضيفا أن لجنة القيد تعمل على عدة محاور، وأن النقيب العام سامح عاشور يتابع أولا بأول كل الخطوات التي تتخذها اللجنة.



وأضاف صالح، في تصريحات له، أن المحور الأول في إجراءات التنقية، يتمثل في وجود لجان مراجعة بالنسبة للأعضاء غير الملتزمين بالتجديد وتقديم أوراق دليل الاشتغال بالمهنة خلال السنوات الأخيرة، مشيرا إلى أنه يتم إسقاط قيد من يعمل بمهنة أخرى غير المحاماة.



وكشف عن مخاطبة التأمينات الاجتماعية لمعرفة المؤمن عليهم في مهن أخرى غير المحاماة.