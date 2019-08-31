تقارير: رحيل بوجبا عن اليونايتد أصبح مؤكدا

غاب الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط مانشستر يونايتد الإنجليزي عن الأجندة الموسمية للفريق، والتي يتم طباعتها لوضع مواعيد مبارياته خلال الموسم الجديد.



ويقوم يونايتد بوضع صورة لأحد لاعبي الفريق على كل شهر، وفي أسفل الصورة مواعيد المباريات خلال الشهر نفسه.



ورغم أن بطل العالم 2018، هو النجم الأشهر في كتيبة اليونايتد فإنه لم يظهر في الأجندة.



وأوضحت صحيفة "صن" الإنجليزية أن بوجبا هو صاحب العلامة التجارية الأعلى في النادي على الصعيد العالمي، إلا أن رغبته في الرحيل عن جدران ملعب "أولد ترافورد" بعد المسيرة السلبية السيئة للفريق في الموسم الماضي على صعيد كافة البطولات، زادت من رغبته في الرحيل عن الفريق.



وقال مصدر من داخل اليونايتد إن رحيل بوجبا يبدو أنه مؤكد، ومن ثم فإن الإدارة الإعلامية لم ترغب في وجود آلاف الأكواب التي عليها صورته.



واستخدمت أجندة يونايتد مجموعة من الأسماء الأخرى مثل ماركوس راشفورد والمدرب أولي جونار سولسكاير وأنطوني مارسيال وفيكتور ليندولوف وأندرياس بيريرا.



وكان بوجبا انضم لصفوف يونايتد في صيف 2016، قادما من يوفنتوس الإيطالي مقابل 105 ملايين يورو، ليصبح الصفقة الأغلى في التاريخ آنذاك، قبل أن يخطف منه اللقب البرازيلي نيمار دا سيلفا، عند انتقاله لصفوف باريس سان جيرمان في صيف 2017 مقابل 222 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده مع ناديه السابق برشلونة.



وشارك بوجبا مع يونايتد في 145 مباراة بمختلف المسابقات، سجل خلالها 31 هدفا وصنع مثلها.



وتوج بوجبا بلقبين فقط مع يونايتد، وهما السوبر الأوروبي وكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة.