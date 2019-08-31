فرص لزيادة صادرات مصر من الرخام بالتعاون مع أمريكا

بحثت جمعية رجال الأعمال المصريين فرص الاستثمار التي يتيحها دليل الموردين والمشترين للأحجار الطبيعية الذي يصدره معهد الأحجار الطبيعية بالولايات المتحدة الأمريكية والتي تتراوح بين 5 و7 مليارات دولار سنويًا.



وقال المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن القطاع الخاص يستهدف تحقيق طفرة في زيادة الصادرات في جميع القطاعات في ظل التحرك الجاد من الحكومة لمضاعفة الصادرات وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من خلال الاهتمام بالأسواق الإفريقية، وخاصة في قطاع مواد البناء المصري.



وأضاف عيسى خلال تصريحات لـ"الدستور"، أن العمل على تعظيم الانتاجية وزيادة حجم التجارة البينية مع إفريقيا تطلب دعمًا أكبر للنقل واللوجيستيات، مؤكدًا أن مصر مؤهلة لتصبح مركزًا اقليميًا لمواد البناء في الشرق الأوسط وإفريقيا خاصة في صناعة الرخام والجرانيت.

