19 سبتمبر.. أنغام تحيى حفلًا غنائيًا بالإسكندرية

تستعد الفنانة أنغام لإحياء حفل جماهيري ضخم، في مدينة الإسكندرية في التاسع عشر من شهر سبتمبر المقبل.



ويقام الحفل بأحد الفنادق الكبرى بمدينة برج العرب غرب الإسكندرية، وتقدّم خلاله مجموعة من أشهر وأجمل أغانيها القديمة والجديدة منها "حالة خاصة جدًا"، و"ياريتك فاهمني"، و"عمري معاك"، و"سيدي وصالك"، "أكتب لك تعهد"، "حتة ناقصة"، "اتجاه واحد"، "100 صورة"، "بعتلي نظرة"، "بتحبها ولا"، "بين البينين"، "ولا دبلت"، "واحدة كاملة"، و"هدنة".



يذكر أن أنغام طرحت هذا العام أحدث ألبوماتها الغنائية بعنوان "حالة خاصة جدًا"، وضم الالبوم 14 أغنية هي: "حالة خاصة جدًا"، "يا ريتك فاهمني"، "هتقول لربنا إيه"، "حبايبنا"، "على حسك في أيامي"، "ولا دبلت"، "بقول نسياك"، "نزوة"، "بتوصفني بتكسفني"، "هدنة"، "أساميك الكتيرة"، "مطمنة"، "ليلى"، و"هبدأ من الآخر".