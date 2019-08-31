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عالم

الهجرة تعلن محاور مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية"

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:57 ص
جريدة الدستور
وفاء علي
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أعلنت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن المحاور التي سيتضمنها مؤتمر مصر تستطيع في نسخته الخامسة والتي ستنقعد تحت عنوان "مصر تستطيع بالاستثمار" المقرر أن يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقالت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مؤتمرات مصر تستطيع تأتي فى إطار توجه الدولة المصرية للاستفادة من عقولنا المهاجرة بالخارج ودمج خبراتهم وتجاربهم ضمن استراتيجية مصر للتنمية المستدامة 2030، التي تستثمر عبقرية المكان والإنسان لتحقق التنمية المستدامة وللرقي بجودة حياة المصريين، ولذلك فقد نظمت وزارة الهجرة أربع نسخ من مؤتمرات "مصر تستطيع" تم العمل خلالهم على مناقشة عدد من المحاور التي تساهم بشكل فعال في عمليات التنمية المرجوة.

ولفتت الهجرة إلى أن المؤتمر في نسخته الخامسة تم تخصيصه لمناقشة قضايا الاستثمار والتنمية، ويعقد بالتعاون مع كل من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، والذي يعد دعوة للمصريين بالخارج من أجل الاستثمار في وطنهم.

وأوضحت الهجرة أن المؤتمر سيناقش دعم التواجد المصري على خريطة الاستثمار العالمية وكذلك الترويج لخريطة مصر الاستثمارية في القطاعات الواعدة في مختلف المجالات، كما يستعرض المؤتمر التجارب الناجحة للمستثمرين وآلية تطبيقها في مصر، وربط كبار المستثمرين المصريين بالخارج بالوزارات المعنية لتشجيعهم على الاستثمار بالوطن.

وكشفت الهجرة أن من أهم المحاور التي سيتم إلقاء الضوء عليها، سياسات وتوجهات الحكومة المصرية لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وأهم الإصلاحات والقوانين التي تم إصدارها مؤخرًا لتعزيز التنمية الاقتصادية، بالإضافة لفرص الاستثمار في بعض القطاعات والمشروعات القومية.

كما سيتم أيضا إلقاء الضوء على تجارب نجاح رواد الأعمال، وقصص نجاح سيدات الأعمال المصريات بالخارج، وأيضا تجارب نجاح المصريين في دول مختلفة، خاصة في إفريقيا في ظل رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، وفي ضوء تنفيذ استراتيجية بناء الإنسان المصري.

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