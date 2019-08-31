قريبًا.. افتتاح سبيل علي بك الكبير بالغربية

أكد وزير الآثار أثناء استقباله بمكتب محافظ الغربية قبل قليل، إنه من المقرر عقد زيارة أخرى في افتتاح سببل علي بك الكبير فور الانتهاء من الأعمال النهائية بشارع الجلاء بطنطا قريبا.



وأوضح محافظ الغربية أن قرارات الوزير في عدم نقل السبيل إلى مكان آخر ما أدى إلى استكمال الشكل الحضاري للشارع والحفاظ على السبيل كأثر هام بمحافظة الغربية.



ومن المقرر أن يتم افتتاح متحف آثار طنطا اليوم بحضور الوزير والمحافظ وعدد كبير من القيادات التنفيذية بالمحافظة، ويضم المتحف 5 طوابق بها مجموعة كبيرة من الآثار التي ستعرض للجمهور بداية من اليوم كما توجد غرفة اجتماعات كبيرة لعقد عدة ندوات واجتماعات.