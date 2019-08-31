شعبة الإنتاج الداجني: "نطالب بهامش ربح للحفاظ على المنظومة"



طالب الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الإنتاج الداجني بالغرفة التجارية، بضرورة عمل انضباط للحفاظ على منظومة الدواجن، حتى لا يخسر صغار المربيين وأن يكون هناك هامش ربح للمربيين حتى لا يخرجون من المنظومة، وأيضا ضرورة وضع آليات للحفاظ على المربي الصغير.



وقال "السيد" في تصريحات للدستور، إن المشروع القومي للثروة الداجنة الذي أعلنت عنه الحكومة لا يوجد به جديد، ولابد من الحفاظ على المنظومة القديمة وهيكلتها قبل قبل وضع أي نظام جديد.



وأشار رئيس شعبة الإنتاج الداجني، إلى أن ٨٠٪ هم صغار مربيين في قطاع الدواجن، ولابد من خطة واضحة المعالم لتحديث خطة الانتاج خلال الفترة المقبلة لحماية الصناعة الوطنية من الانهيار.