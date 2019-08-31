فيديو.. محافظ الغربية: متحف طنطا يضم 5000 قطعة أثرية

قال محافظ الغربية، إن متحف طنطا يمثل أهمية كبيرة للمحافظة، فهو مزار سياحي لمنطقة وسط الدلتا، موضحًا أن المتحف يضم حوالي 5000 قطعة أثرية.



وأضاف السعيد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن المتحف يعيد التراث والمظهر الحضاري لمحافظة الغربية، لافتًا إلى أنه يضم عناصر أثرية مختلفة من إفريقيا وفرعوني وإسلامي.



وأوضح السعيد في مداخلته مع الإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن المتحف يضم جناح خاص لسيدنا أحمد البدوي، وبه محاكاة كاملة لبعض المقتنيات الموجود بمسجد السيد البدوي.