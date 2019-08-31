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محافظات

إحالة 4 أطباء بمستشفى برج البرلس بكفر الشيخ للتحقيق

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:51 ص
جريدة الدستور
مصطفى عنز
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أحال محافظ كفر الشيخ، 4 أطباء بمستشفى برج البرلس للتحقيق لتغيبهم عن العمل، كما تبين عدم وجود دفاتر خاصة بقيد الأغذية المخصصة للمرضى والعاملين مما يصعب معرفة العدد المعد يوميًا للمرضى والعاملين، ويتم إبلاغ المطبخ بهذا الخصوص الأمر الذى يصعب معه إحكام الرقابة المالية على هذا الشأن، وذلك بناءً على تقرير المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة.

وبالمرور على مستشفى بلطيم المركزى، تبين عدم وجود دفتر النوباتجية، وعدم وجود مدير المستشفى، ووجود عطل ببعض الأجهزة بالمستشفى خلال المرور، وعدم وجود بيان بالأعطال التى تحتاج صيانة وقت المرور، ووجود نقص ببعض المستلزمات الضرورية بالمستشفى، ووجود بعض الشروخ وكسر ببعض الشبابيك.

وبالمرور على مصيف بلطيم، تبين انتظام العمل بالوحدات الصحية والوحدات المحلية لمدينه المصيف، وبالمرور أيضًا على الوحدة المحلية لقرية البنا، تبين انتظام العمل، وبالمرور على الوحدة الصحية تبين وجود ممرضة ولا يوجد أطباء أو عمال وقت المرور.

وكلف محافظ كفر الشيخ، رؤساء مراكز ومدن بلطيم وبرج البرلس والحامول، ووكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، بتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير، ومدير الشئون القانونية بالتحقيق فى المخالفات الواردة بالتقرير.

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