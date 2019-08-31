غدًا.. هاني رمزي ضيف برنامج "واحد من الناس"

في أمسية فنية خاصة

يستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساء غدا الأحد، نجم الكوميديا هاني رمزي ببرنامج "واحد من الناس" على شاشة النهار، في حوار خاص، يكشف خلاله هاني رمزي لأول مرة عن أسرار في حياته الخاصة وعلاقته بزوجته وابنائه، ويعترف بأصعب المواقف التي واجهته، ويحكي عن كواليس لا يعرفها أحد عن أعماله الفنية.



يذاع برنامج "واحد من الناس" مع د. عمرو الليثي في التاسعة والنصف مساءً، على شاشة النهار.



يذكر أن هاني رمزي يستعد لبدء تحضيرات فيلمه السينمائي الجديد "نيزك دكروري" والذي يعود به إلى شاشة السينما بعد فترة غياب طويلة وهو من تأليف خالد الشباني، وإخراج طارق عبد المعطي، والفيلم سوف يحتاج مجهود كبير بسبب دخول الجرافيك فيه بشكل كبير.