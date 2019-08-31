بالفيديو.. شقيق عمرو زكي: الحادث بسبب السرعة الزائدة

قال صابر زكي، شقيق عمرو زكي نجم الزمالك ومنتخب مصر سابقًا، إن حالته الصحية مستقرة الآن، ويخضع لإشراف أطباء المخ والأعصاب لأنه أصيب بجرح في مؤخرة الرأس.



وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الورد" المُذاع عبر شاشة قناة TeN، أن سبب الحادث هو السرعة الزائدة، وكانت حالته أمس متدهورة لكنه بدأ يتكلم اليوم.



وأكد للإعلاميين حسام الدين حسين وسمر نعيم، أن اللاعب خضع لأشعة صبغة للاطمئنان عليه، ومازال تحت الملاحظة.





