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رياضة

بعد انسحاب برشلونة.. "نيمار" يبحث عن معجزة الساعات الأخيرة

السبت 31/أغسطس/2019 - 10:47 ص
نيمار
نيمار
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كشفت تقارير صحفية تفاصيل الساعات الأخيرة في مفاوضات صفقة انتقال البرازيلي نيمار، من باريس سان جيرمان الفرنسي لبرشلونة الإسباني، والتي لم تتم حتى الآن في ظل إغلاق سوق الانتقالات الصيفية في الثاني من سبتمبر المقبل.

وقالت صحيفة ”موندو ديبورتيفو“ الإسبانية إن المفاوضات التي أجراها وفد برشلونة في باريس كانت معقدة للغاية، ولم تسفر عن نتائج إيجابية، بسبب طلب النادي الفرنسي الحصول على 3 لاعبين من النادى الكتالونى، وهم راكيتيتش، عثمان ديمبلي، توديبو، إضافة إلى مبلغ مالي، مقابل نيمار.

وأشارت إلى أن الأمور كانت محسومة بالسلب في ظل رفض اللاعبين الثلاثة الرحيل عن البارسا إلى باريس، وبالتالي فإن برشلونة ليس لديه القدرة المادية لإستعادة نيمار بـ215 مليون يورو.

وأكدت الصحيفة أن الآمال التي كانت معلقة بلقاء رئيسي الناديين، جوسيب ماريا بارتوميو، وناصر الخليفي في موناكو انهارت تمامًا، فلم يستمر لقاءهما سوى ”دقيقة واحدة“، لم يتطرقا خلالها للصفقة ني إطلاقًا.

وتابعت: ”استدعى بارتوميو، أمس الجمعة، أعضاء مجلس إدارة برشلونة لاجتماع طارئ لبحث صفقة نيمار، وقرر النادي الانسحاب من الصفقة وأرسل ما يفيد بذلك إلى باريس سان جيرمان عبر البريد الإلكتروني، معلنًا رفضه طلبات بطل فرنسا“.

وأردفت: ”بالنسبة لبرشلونة الآن، فإن الموقف واضح للغاية، لا توجد صفقة أو عرض جديد متوقع من النادي الكتالوني فيما يتعلق بنيمار، والأمل الوحيد أن يكون هناك تراجع من باريس سان جيرمان في طلباته المادية بخصوص بيع اللاعب، ما يفتح الباب مجدد أمام معجزة الساعات الأخيرة“.

وأشارت إلى أن مديري أعمال نيمار يرفضون الاستسلام للأمر الواقع، وسيواصلون الضغط على إدارة باريس سان جيرمان قبل إغلاق سوق الانتقالات، من أجل الوصول إلى حل توافقي يرضي برشلونة ويعيده إلى المفاوضات مرة أخرى.

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، الجمعة، إن ناديه لم يتوصل لاتفاق بعودة نيمار إلى برشلونة لأن عرض بطل إسبانيا ليس كافيًا حتى الآن.

وتابع بعد فوز سان جيرمان 20 على ميتز فى غياب نيمار عن المباراة، إن بطل فرنسا لن يبيع اللاعب إلا بالسعر الذي يريده، وهو السعر الذي لم يعرضه برشلونة بعد.

وأبلغ الصحفيين:”أول مرة نتلقى فيها عرضًا من برشلونة بخصوص نيمار كانت في 27 أغسطس، لم يتقدم النادي بالعرض الذي يحقق مطالبنا“.

وأضاف:”موقف باريس سان جيرمان واضح دائمًا بخصوص نيمار، وهو أنه إذا تلقينا عرضًا يرضينا فإنه قد يرحل، لكن هذا لم يحدث.“

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