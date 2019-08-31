ضبط 3 سيارات مُحملة بـ276 ألف وحدة زريعة أسماك بكفر الشيخ

تمكنت شرطة المسطحات المائية، بمحافظة كفر الشيخ، تحت إشراف اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن كفر الشيخ، وبقيادة العميد محمد غالب، مدير إدارة المسطحات والبيئة بمديرية الأمن، من ضبط 3 سيارات مُحملين بـ276 ألف وحدة زريعة أسماك بلطى حية صغيرة الحجم حصلوا عليها بطريقة غير مشروعة بهدف الاستزراع؛ بمخالفة قانون الصيد 124 لسنة 1983.



وتم ضبط السيارات الثلاثة، وتبين أن كل سيارة مُحملة بـ184 كيس أبيض شفاف، وبكل كيس 500 وحدة زريعة من نوع البلطى الحى، بإجمالى 276 ألف وحدة زريعة، وتم الضبط بالتعاون مع مشروع تنمية خدمات المحافظة، برئاسة اللواء ممدوح السعيد، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة.



وقررت النيابة العامة بسرعة تسليم الزريعة الحية فى مفرخات هيئة الثروة السمكية بقطاع الزاوية بالحامول لإعادة ضخها مرة أخرى فى بحيرة البرلس بأقصى سرعة منعًا لنفوقها، ومباشرة التحقيق مع المتهمين بصحبة المضبوطات، والتحفظ على السيارات.





