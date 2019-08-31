اليوم.. "التضامن" تبدأ تسجيل طلبات الخدمة العامة

تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي، في تسجيل طلبات الخدمة العامة، اليوم السبت، لمن صدر لهم قرارات بتكليف دفعاتهم إلا أنهم تخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة، وذلك من خلال التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم.



وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة في عدد من الوزارة على رأسها وزارة التضامن الاجتماعي ووزارة العدل ووزارة التربية والتعليم وبنك ناصر الاجتماعي وهيئة التأمينات الاجتماعية، وجهاز حماية المستهلك من خلال عددًا من الأنشطة الاجتماعية والمشروعات التنموية، مثل تكافل وكرامة، و٢ كفاية، ولا أمية مع تكافل، وبرنامج أطفال بلا مأوى، وقطاعات رعاية الأيتام والأسر البديلة، ورعاية المسنين، ومبادرة شبابنا بيخدم بلدنا، ومجال محو الأمية، وتنمية المجتمع بالإضافة إلى خدمات الطفولة.



ولفتت إلى أن الخدمة العامة ليست إجبارية، ولكنها مسوغ من مسوغات التعيين، موضحة أن الخريج يقوم بتسجيل رغباته الكرتونيات في المجال الذي يرغب في تأدية عام الخدمة به، مؤكدة أن دفعة 2019 تسجل في سبتمبر المقبل بعد صدور قرار تكليفهم في أغسطس.



وأضافت أن بعض الوزارات عدلت قيمة المكافأة التي يحصل عليها المكلف والتي كانت تقدر بـ4 جنيهات فقط في القانون الحالي، والمقرر أصدار قانون جديد يحل محله خلال الأيام المقبلة، موضحة أن وزارة التموين تعطي حاليا 600 جنيه للمكلف، وجهاز حماية المستهلك يعطي المكلف 1000 جنيه، والتأمينات 500 جنيه، والنيابة 400 جنيه، وزارة التضامن 800 جنيه، والعاملات بالأبحاث الخارجية في تكافل وكرامة يعاملن بالاستمارة.