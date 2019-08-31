لأول مرة.. البالون الطائر يحلق في سماء الأقصر بتقنية حديثة

تشهد مصر في سماء الأقصر التاريخية، صباح اليوم السبت، انطلاق رحلات البالون الطائر "المناطيد" مجددا في سماء المدينة، ولكن هذه المرة بتقنية حديثة، وذلك في سعي مصر للتحديث التكنولوجي في جميع وسائلها.



وقال مسئولين بغرف السفر والسياحة، إن انطلاق البلون في سماء مدينة الأقصر دون سياح هو انطلاق تجريبي ليس إلا، هدفها التأكد من جاهزية تقنيتي تحديد المواقع الجغرافية "GPS" و"الصندوق الأسود" لمراقبة رحلات البالون وتتبع مسارها وموقع هبوطها، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات التي اتخذتها سلطة الطيران المدني، بهدف حماية السياح وتحقيق من التأمين والمراقبة لرحلات البالون.



كما يستخدم أيضا أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب استخدام أجهزة "GPS" تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل كمرجع لسلطة الطيران المدني في أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة، واستخدام برنامج إليكترونى يساعد قائد البالون على الملاحة الجوية باستخدام خريطة إلكترونية تسمح لقائد البالون بمعرفة سرعة طبقات الهواء واتجاهها، وإقامة محطة حديثة للأرصاد الجوية بموقع طيران البالون لإمداد قائدى البالون بمعلومات عن أخبار الطقس على مدار 24 ساعة.



ويترقب القطاع السياحي في الأقصر، عودة رحلات البالون الطائر إلى سماء المدينة بعد الانتهاء من تقييم الرحلات التجريبية.



يذكر أن رحلات البالون الطائر توقفت عن العمل بشكل كامل في 21 يونيو الماضي بعد أن دفعت الرياح ببالون طائر إلى مناطق جبلية، ونجح قائده في السيطرة عليه والهبوط به بسلام وسط أحد الأودية الجبلية الواقعة بين مدينتي الأقصر ونجع حمادي، دون وقوع خسائر أو إصابات بين ركاب البالون العشرة الذين كانوا ينتمون لجنسيات أوروبية وآسيوية.