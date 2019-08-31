بسبب كريم عبد العزيز.. أحمد الجندى يسابق الزمن للانتهاء من "الآنسة فرح"

يكثف المخرج أحمد الجندي ساعات تصوير مسلسل "الآنسة فرح" للفنانة رانيا يوسف وأسماء أبو اليزيد حتى يتم تصوير أكبر مشاهد ممكنة قبل 15 سبتمبر المقبل حيث انتهى الجندي من تصوير أول 8 حلقات.



ويسارع المخرج الزمن للانتهاء من الجزء الأول من المسلسل خاصة مع انشغاله بتصوير فيلم "البعض لا يذهب للمأذون" للنجم كريم عبد العزيز منتصف سبتمبر.



وقرر صناع مسلسل "​الآنسة فرح​" عرض العمل على 4 أجزاء بحيث يكون كل جزء 22 حلقة، اذ أنه يتكون من 90 حلقة، وذلك على غرار النسخة الأمريكية المأخوذ منه المسلسل والذي تم عرضه في 5 أجزاء.



"الآنسة فرح" مأخوذ من مسلسل "Jane the virgin" وهو دراما كوميدية رومانسية عرض خلال 5 أجزاء على قناة CW.



ويشارك فى بطولة العمل كلا من رانيا يوسف، أسماء ابو اليزيد، محمد كيلاني، هبة عبد العزيز، عارفة عبد الرسول، جيلان علاء، مريم الخشت وإخراج أحمد الجندي والمقرر عرضه في الموسم الشتوي.

