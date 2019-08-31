جامعة الوادي الجديد تبدأ في إجراءات تسكين الطلاب سبتمبر القادم

صرح الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد اليوم السبت، عن بدء إجراءات تسكين الطلاب بالمدينه الجامعية، وتقرر إعلان نتيجة القبول للطلاب والطالبات القدامى بالمدن الجامعية يوم الأحد الموافق 292019 على أن يتم البدء فى التسكين للطلاب والطالبات ابتداء من يوم الثلاثاء 392019 وطبقا للجدول الملحق منعا للتزاحم ولسهولة ويسر عملية التسكين قبل بدأ الدراسة حتى تتمكن الطلاب من السكن فى الموعد المناسب، ولذلك ترجو الجامعة من أبنائها الطلاب عدم إحضار أي متعلقات شخصية.



وفي سياق متصل هنأ طنطاوي الطلاب المشاركين في المعسكر الأول لكأس المعرفة الذي تنظمة جامعة عين شمس، والذي شاركت فيه الجامعة بوفد طلابي، وقد حصدت الجامعة عدة ميدليات في المجال العلمي والثقافي وأفضل جامعة من حيث الإلتزام والاخلاق والثعاون المثمر.

