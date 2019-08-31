مفاجأة.. علاقة شذوذ وراء مقتل سائق الشرقية



تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية، من كشف غموض واقعة العثور على سائق مقتولا داخل منزله، بدائرة مركز بلبيس.



وكان اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطارًا من العميد عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بعزبة الشيخ سعد دائرة مركز بلبيس، بالعثور على "س.س.أ" 59 سنة سائق بالمعاش، جثة هامدة داخل منزله.



وانتقلت قوة من مركز شرطة بلبيس، برئاسة مأمور المركز، ورئيس مباحث المركز، وتبين وجود شبهة جنائية في وفاته.



وقد تم تشكيل فريق بحث جنائى لكشف غموض الواقعة، وتبين أن المجنى عليه كان على صلة بشاب يدعى"م" 25 سنة ترزي، يقيم بقرية العدلية، دائرة مركز بلبيس، وكان المجنى عليه يستقطبه لممارسة الشذوذ معه، مقابل مساعدته على إيجاد وظيفة، وليلة الحادث رفض الشاب ممارسة الشذوذ هذه معه ووقعت مشادة بينهما تطورت لمشاجرة، قام على إثرها الشاب بضرب المجنى عليه حتى فارق الحياة.





