حظك اليوم.. برج الأسد السبت 31 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الأسد قالت:-



مهنيًا: تباشر يومك بتفاؤل كبير وسعي نحو الأفضل، وتكون معنوياتك مرتفعة والتوفيق حليفك في كل ما تنوي القيام به.

عاطفيًا: تنجلي الأمور وتتكشف الحقائق، ويعود نهر الحب إلى الجريان الطبيعي بينك وبين الشريك.

صحيًا: لا تقاوم البدانة بالتقاعس عن القيام بالتمارين الرياضية المناسبة، المطلوب أن تقوم بما يلزم.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانً