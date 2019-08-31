مصرع 8 أشخاص إثر انفجار بمصنع كيماويات في الهند

أعلنت مصادر شرطية، مصرع 8 أشخاص إثر انفجار اسطوانات بمصنع كيماويات بولاية ماهاراشترا الهندية.



ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية عن مصادر في الشرطة قولها، إن المصنع كان متواجد به 100 شخص، عندما وقع الانفجار.



وأضاف مسئول بالشرطة أنه تم العثور على 8 جثث وجار عملية الانقاذ.