حظك اليوم.. برج السرطان السبت 31 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج السرطان قالت:-



مهنيًا: تكون عرضة لشائعات كثيرة تحاول النيل من سمعتك وتشويه صورتك أمام المسؤولين عنك في العمل لدفعهم إلى الاستغناء عن خدماتك.

عاطفيًا: تكون صبورًا جدًا وتواجه التحديات التي تعترضك مع الشريك بروية وحكمة، لأنك تدرك عواقب الأمور إذا لجأت إلى أسلوب آخر.

صحيًا: انتبه لأوضاعك الصحية ولا تترك الضغوط تسيطر عليك أو تتغلب على معنوياتك العالية.



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانً.