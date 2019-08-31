أعلام مصر في شوارع الكويت تزامنًا مع زيارة السيسي

تداول مواطنون كويتيون، عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، صورًا لشوارع الكويت، وقد امتلأت بالأعلام المصرية ترحيبًا بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي المقررة اليوم السبت، إلى الكويت، والتي تعد الثالثة من نوعها.



وعبر وسم "#الكويت_ترحب_بالسيسي" أعرب المواطنون عن اعتزازهم بالزيارة التي من المقرر أن تشهد جلسة مباحثات مع أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، فضلًا عن التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين البلدين.



وتشهد العلاقات المصرية الكويتية نموًا مطردًا على مدار التاريخ، وعلى كافة الأصعدة.



وتنبع قوة العلاقات بين البلدين من الروابط الأخوية الأزلية بين الشعبين الشقيقين وحرص البلدين على مد جسور التعاون إلى كل المجالات بما يحقق طموحات وتطلعات الشعبين.

