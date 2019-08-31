لانوس يتقدم للمركز الثالث بالدوري الأرجنتيني مؤقتا

تغلب لانوس، على ضيفه كوردوبا، بهدف نظيف ليصعد للمركز الثالث بالدوري الأرجنتيني الممتاز لكرة القدم مؤقتا مع انطلاق الجولة الخامسة.



وجاء الهدف الوحيد في المباراة التي أقيمت مساء الجمعة بالتوقيت المحلي من خلال كارلوس أوزكي (ق29) ليصعد لانوس للمركز الثالث بـ10 نقاط بفارق الأهداف خلف بوكا جونيورز المتصدر وسان لورينزو الوصيف، ولكن مؤقتا في انتظار باقي نتائج الجولة.



أما كوردوبا فتجمد رصيده عند 5 نقاط في المركز الـ15.



وبهدف نظيف أيضا من توقيع لوكاس روبيرتوني (ق6) فاز فيليز سارسفيلد على مضيفه إستوديانتس ليرتقي للمركز الثامن بـ7 نقاط ويتجمد رصيد الضيوف عند 6 نقاط في المرتبة الـ11.



وبالتعادل السلبي انتهى لقاء ديفينسا إي خوستيسيا وضيفه بانفيلد، ليحل صاحب الأرض بالمركز الـ19 بـ4 نقاط بفارق الأهداف خلف بانفيلد الذي يتقاسم المركز الـ17 مع أونيون.



وتستكمل الجولة السبت بمباريات أرجنتينوس جونيورز مع خيمناسيا، وسان لورينزو مع أونيون، وباتروناتو مع إندبنديينتي، وراسينج مع جودوي كروز.



ويشهد الأحد مباراة "سوبر كلاسيكو" الكرة الأرجنتينية بين ريفر بليت وبوكا جونيورز على ملعب الأول، كما تقام مباريات أتلتيكو توكومان مع أرسنال وكولون مع روساريو سنترال وتاييريس مع ألدوسيفي ونيويلز أولد بويز مع أوراكان.