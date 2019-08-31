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الأبراج اليوم

حظك اليوم.. برج الجوزاء السبت 31 أغسطس 2019

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:39 ص
برج الجوزاء
برج الجوزاء
غادة موسى
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قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الجوزاء قالت:-

مهنيًا: تكون بحاجة إلى من يقف بجانبك لمواجهة التحديات التي تعترضك في مجالك المهني، فتجد الشخص المناسب.
عاطفيًا: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن شريك ترى فيه الإنسان الذي ستمضي معه بقية حياتك، وتعرف معنى الاستقرار والالتزام.
صحيًا: بعد تفكير مطول أدركت أن الصحة لا يمكن الاستخفاف بها، فتقرر الاهتمام بنفسك أكثر من أي وقت مضى.

وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.

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