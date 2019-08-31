حظك اليوم.. برج الثور السبت 31 أغسطس 2019

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت وفيما يخص برج الثور قالت:-



هنيًا: لا تعتمد على مساعدة زملائك ولا سيما على من يفتقدون الخبرة في مجالك المهني، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.

عاطفيًا: في قصص الحب والمغامرات العاطفية هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك مجددًا.

صحيًا: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العن



وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، لمعرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع المستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانً