بالفيديو.. الأرصاد: انخفاض في درجات الحرارة ونشاط الرياح

وأشارت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إلى أن اليوم يشهد نشاطا للرياح على بعض المناطق منها جنوب سيناء وشرم الشيخ والغردقة، وبالتالي يؤثر على خليج السويس والبحر الأحمر، وقد يحدث اضطرابا في الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج خاصة على منطقة خليج السويس.





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قالت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس اليوم السبت، يشهد انخفاضا تدريجيا في درجات الحرارة درجة الى درجتين ليكون على القاهرة 35، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد من الشعور بالحرارة.وأضافت شاكر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع على "قناة الأولى"، أن هناك شبورة مائية على أغلب الطرق الزراعية والصحراوية والطرق القريبة المسطحات المائية، محذورة أصحاب المركبات بتوخي الحذر أثناء القيادة.