القوى العاملة: 4264 فرصة عمل جديدة بـ31 شركة

أعلنت وزارة القوى العاملة، عن توفير 4264 فرصة عمل للذكور والإناث، منها لذوي الاحتياجات الخاصة، فى جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، بأجور مجزية تصل إلى 5 آلاف جنيه في بعض المهن وطبقا لخبرة المتقدم، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي، وذلك من خلال 31 شركة ومصنع قطاع خاص في عدد من المحافظات من أول سبتمبر 2019.وقال وزير القوى العاملة في تصريحات صحفية اليوم السبت، إن نشرة التوظيف التي تصدرها الوزارة شهريا تتضمن هذه الفرص، والتي تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة"، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع عام 2019، لرعاية الفئات الأكثر احتياجًا وتوفير حياة كريمة لهم، لافتًا إلى أن النشرة تهدف إلى عرض كافة الوظائف المتاحة في القطاع الخاص من خلال موقع الوزارةتحت مسمى: "النشرة القومية للتشغيل"، لتوفير حياة كريمة مناسبة للشباب واستغلال طاقاتهم فيما يفيد المجتمع.وأشار الوزير، إلى أن العمل مهم لرفع اقتصاد الدولة، والدفع بعجلة التنمية للأمام، قائلا: "نحن نسعى من خلال توفير فرص العمل للشباب بالقطاع الخاص إلى إكساب الشباب العديد من الخبرات المجتمعية التي تساعدهم في الارتقاء إلى ما يتمنون تحقيقه في مستقبله".وقال إن فرص العمل المتوفرة تشمل، مراقب جودة بكالوريوس علوم كيمياء، عامل خط إنتاج، فني صيانة، فني تغريز بولي ايثيلين، عمال خدمات، ومخازن، خياط جلود باليد، وماكينة، فني ميكانيكا، وطباعة سيلك سكرين، ومندوب مبيعات، وتسليم، سائق، مهندس تنفيذي موقع، فني تبريد وتكييف، سكرتيرة، محاسب ورئيس حسابات، فني دوكو، وكهرباء سيارات، فني خراطة، وبرادة، وفني تشطيبات أتوبيسات.كما تشمل الفرص، مندوب تسليمات، وعلاقات عامة، وإخصائي نظم ومعلومات، فني صباغة، وتجهيز منسوجات وطباعة، وعمال تطريز وتشطيب، وكاشير، ومدخل بيانات، ومنسق ممرات، وموظف أمن، وفرد أمن وحراسة، وخياطة، ومساعد، وعامل تعبئة، ومكواة، وقص، وجودة، وعامل مغسلة، وصنفرة، وفني صيانة كهربائية، وميكانيكية "محطة مياه" ومدير صيانة هندسية.