50 محللا يتوقعون متوسط سعر برنت عند 65 دولارا في 2019

قلص محللون نفطيون توقعاتهم لسعر النفط إلى أدنى مستوياته في أكثر من 16 شهرا، متعللين بتراجع الطلب العالمي في ظل تباطؤ اقتصادي يلوح في الأفق وعدم التيقن السائد على صعيد التجارة الأمريكية- الصينية.



وبحسب "رويترز"، توقع 51 اقتصاديا ومحللا شملهم المسح أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 65.02 دولار للبرميل في 2019، بانخفاض نحو 4 في المائة عن توقع الشهر السابق البالغ 67.47 دولار ومقارنة بمتوسط يبلغ 65.08 دولار لخام القياس العالمي منذ بداية العام الحالي.



وهذا أدنى متوسط متوقع لسعر برنت في 2019 منذ مارس 2018، وتقلص توقع 2019 لسعر العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط إلى أقل مستوياته منذ يناير 2018، عند 57.90 دولار للبرميل، لينزل عن توقع الشهر الماضي البالغ 59.29 دولار، فيما بلغ متوسط غرب تكساس 57.13 دولار هذا العام.



وقالت سوني كوماري، المحللة لدى "إيه.إن.زد"، إن "النزاعات التجارية الجارية بين الولايات المتحدة والصين وخطر التباطؤ الاقتصادي المتصاعد سيكونان عاملي تأثير محوري على الأسعار فيما بقي من العام الحالي وفي 2020.. وقد يعمق نزاع تجاري ممتد التباطؤ الاقتصادي ويؤثر في نمو الطلب".



ويعد النزاع التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم عاملا رئيسا وراء تراجع أسعار النفط نحو 20 في المائة عن ذروة 2019 المسجلة في أبريل الماضي، مع إعلان بكين عن رسوم جمركية على واردات الخام الأمريكي الأسبوع الماضي.



وخفف تراجع السعر أثر تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول، ولا يتوقع المحللون بالتالي أن تمدد المنظمة القيود لما بعد 2020.



ويعتقد سيروس ديلاروبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورج التجاري، أنه "عادة، تصبح تكتلات المنتجين أقل استقرارا عندما تكون الأسعار تحت ضغط ويتصارع الأعضاء على الحصة السوقية. لن تشذ أوبك عن هذه القاعدة".



في غضون ذلك، من المتوقع أن ينمو الطلب العالمي بين 0.9 و1.3 مليون برميل يوميا في 2019، مقارنة بتوقع يوليو البالغ 0.8 إلى 1.4 مليون برميل يوميا.



وخفضت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية ووكالة الطاقة الدولية وأوبك في أغسطس توقعاتها لنمو الطلب في 2019.



ويتزامن المسح مع تقرير أظهر خفض بنك مورجان ستانلي توقعاته لأسعار النفط خلال العام الجاري، مع ضعف التوقعات الاقتصادية وتراجع الطلب وزيادة النفط الصخري الأمريكي الذي يعوض جهود أوبك لدعم السوق. وأضاف محللو البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء: "التباطؤ في نمو الطلب على النفط الذي بدأ في أوائل عام 2019 لم ينته بعد، قائلين: "لقد تراجع الطلب، حيث تباطأ النمو الاقتصادي العالمي".



وخفض البنك الأمريكي توقعات سعر خام برنت لعام 2019 إلى 60 دولارا للبرميل من 65 دولارا للبرميل في التوقعات السابقة، كما قلص تقديراته للخام الأمريكي نايمكس خلال بقية العام الجاري إلى 55 دولارا من 58 دولارا للبرميل في السابق.



وخفض مورجان ستانلي توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2019 إلى 800 ألف برميل يوميا من مليون برميل يوميا، كما قلص تقديراته لعام 2020 إلى مليون برميل من 1.4 مليون برميل يوميا.

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