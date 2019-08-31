صور.. نادي قضايا الدولة يكرم رئيس الهيئة السابق بحضور وزير الأوقاف

أقام نادي هيئة قضايا الدولة، تكريم للمستشار حسين عبده خليل، رئيس الهيئة المنقضية ولايته منذ أيام، وأدى المستشار أبو بكر الصديق، اليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لرئاسة الهيئة.



حضر التكريم وزير الاوقاف والذى قام بإهداء المستشار حسين عبده خليل كتاب الله تعالى والمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر الرئيس الجديد لقضايا الدولة.



كما حضر مراسم التكريم المستشارون أعضاء المجلس الأعلى لقضايا الدولة، مصطفى جمعة، حسين مصطفى، سيد رياض، رفيق الشريف، والمستشار احمد خليفة رئيس مجلس ادارة النادي وأعضاء مجلس الإدارة، والمستشار إبراهيم عبد الخالق رئيس المكتب الفنى، والمستشار حاتم عبدالعال، الأمين العام لقضايا الدولة، والمستشار يسرى مدنى الأمين العام المساعد، والمستشار ايهاب سعيد، والمستشار احمد عبد الروؤف.



