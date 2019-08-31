ضغوط بيع تتراجع بالأسهم السعودية 5%

تراجعت الأسهم السعودية لخامس أسبوع على التوالي وهي أطول سلسلة انخفاض أسبوعية منذ يناير 2016 لتغلق عند 8019 نقطة فاقدة 5.1%، بينما مؤشر "إم تي 30" تراجع بوتيرة أعلى بنحو 5.5 %، ليغلق عند 1157 نقطة فاقدا 67 نقطة. وكان الأعلى تراجعا وضغطا على المؤشر قطاعا "المصارف" و"الاتصالات".



ويأتي تراجع القطاعين رغم تحقيقهما نموا في أرباحهما في النصف الأول خلاف مجمل السوق، حيث تداول القطاعان بمكررات ربحية أقل من معدل السوق بحسب تقرير "تداول" الأخير.



وتراجع قطاع المصارف وسط مخاوف من انخفاض الأرباح جراء تراجع أسعار الفائدة واحتساب الزكاة ضمن قائمة الدخل، التي تؤثر في احتساب ربحية السهم.



ويبدو أن هناك مبالغة في ردة الفعل تجاه تخفيض أسعار الفائدة، حيث من غير المقرر أن تكون هناك سلسلة من التخفيض مستقبلا، إذ لا تزال مستويات التضخم في الولايات المتحدة حول المستويات المستهدفة وانخفاض في معدلات البطالة.



وتراجع أسعار الفائدة يشجع الطلب على الائتمان، حيث بلغ الائتمان المقدم من المصارف في السعودية بحسب نشرة "ساما" الأخيرة ارتفاعه لمستوى قياسي تجاوز 1.8 تريليون ريال، كما أنه سيخفض من نسب تعثر الديون، ما يخفض من المخصصات.



ورغم ارتفاع أسعار الفائدة بين المصارف خلال الفترة الماضية، إلا أن معدلات التعثر أقل من 3% وهي المستويات، التي كانت عليها عندما كانت أسعار الفائدة تتداول بالمعدلات الحالية قبل خمسة أعوام، ما يظهر جودة الملاءة المالية للمقترضين، وجودة الائتمان.



ولا تزال فرص نمو الائتمان واعدة مع تنامي الطلب على القروض العقارية، حيث بلغت القروض العقارية الجديدة خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مستويات تفوق العام الماضي بأكمله.



وتظهر المؤشرات الفنية للسوق اتجاه المؤشر نحو التشبع بالبيع مع تراجع مؤشر RSI لأدنى مستوى منذ أكتوبر 2016.

ويقف المؤشر العام عند متوسط 100 أسبوع ما يجعله عند مستويات دعم قد تسهم في تماسك السوق، حيث إن كسر المستويات الحالية يظهر رغبة المتعاملين في وقف الخسارة بعد فقدان معظم مكاسب العام، وذلك سيشكل ضغوطا بيعية على السوق حتى مستويات 7850 نقطة على الأقل.



- الأداء العام للسوق



افتتح المؤشر العام الأسبوع عند 8445 نقطة، حيث لم يحقق مستوى أعلى من الافتتاح، ليتجه نحو أدنى نقطة في الأسبوع عند 8013 نقطة فاقدا 5.1 %، وفي نهاية الجلسة أغلق المؤشر العام عند 8019 نقطة فاقدا 5% بنحو 425 نقطة.



وارتفعت قيم التداول 143 % بنحو 25 مليار ريال لتصل إلى 43 مليار ريال، بمعدل 53 ألف ريال للصفقة.



بينما الأسهم المتداولة ارتفعت 102 % بنحو 657 مليون سهم لتصل إلى 1.3 مليار سهم متداول، بمعدل تدوير 2.5 %.



أما الصفقات فارتفعت 36 في المائة بنحو 216 ألف صفقة لتصل إلى 807 آلاف صفقة.





- أداء القطاعات



ارتفعت أربعة قطاعات مقابل تراجع البقية، حيث تصدر المرتفعة "الأدوية" بنسبة 3.2 %، يليه "المرافق العامة" بنسبة 0.66 %، وحل ثالثا "الطاقة" بنسبة 0.57 %.



وتصدر المتراجعة "المصارف" بنسبة 7.3 %، يليه "الاتصالات" بنسبة 6.6 %، وحل ثالثا "تجزئة السلع الكمالية" بنسبة 5.8 %.



وكان الأعلى تداولا "المصارف" بنسبة 41 % بقيمة 18 مليار ريال، يليه "المواد الأساسية" بنسبة 26 % بقيمة 11 مليار ريال، وحل ثالثا "التأمين" بنسبة 8 % بقيمة 3.5 مليار ريال.





- أداء الأسهم

تصدر المرتفعة "الدريس" بنسبة 12 % ليغلق عند 45.10 ريال، يليه "أسمنت اليمامة" بنسبة 10 % ليغلق عند 21.40 ريال، وحل ثالثا "ساسكو" بنسبة 7 % ليغلق عند 20.20 ريال.



وتصدر المتراجعة "ساب" بنسبة 12 % ليغلق عند 32 ريالا، يليه "الراجحي" بنسبة 9 % ليغلق عند 60.50 ريال، وحل ثالثا "شمس" بنسبة 8.8 % ليغلق عند 22.88 ريال.