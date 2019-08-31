"نمو" تنهي الأسبوع على ارتفاع 2.3%

أنهت السوق الموازية السعودية "نمو" الأسبوع عند 3829 نقطة مرتفعة 86 نقطة بنسبة 2.3 %.



وكانت أعلى نقطة عند 3829 نقطة رابحا 2.3 في المائة. وتراجعت قيم التداول 17 % بنحو 1.1 مليون ريال لتصل إلى 5.8 مليون ريال، بينما الأسهم المتداولة تراجعت 34 % بنحو 106 نقاط، أما الصفقات فتراجعت 36 في المائة بنحو 302 صفقة لتصل إلى 536 صفقة.