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اقتصاد

مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية تقفز 316%

السبت 31/أغسطس/2019 - 09:30 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تسارعت مشتريات المصارف السعودية من السندات الحكومية، منذ نهاية عام 2015، لترتفع بنسبة 316 % (نحو 272.4 مليار ريال) إلى 358.5 مليار ريال بنهاية يوليو 2019، وذلك بعد أن كانت 82.6 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2015.

ووفقا لتحليل استند إلى بيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"، فسجلت بذلك استثمارات المصارف في السندات الحكومية مستوى قياسيا، مقابل 351.8 مليار ريال بنهاية يونيو 2019، بزيادة نسبتها 1.9 % وقيمة 6.7 مليار ريال.

وارتفعت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية على أساس سنوي بنهاية شهر يوليو الماضي، بنسبة 25.2 في المائة (72.1 مليار ريال)، بعد أن كانت 286.4 مليار ريال بنهاية يوليو 2018.

ويعكس اتجاه المصارف السعودية للشراء الكثيف من السندات الحكومية، ثقتها بالاقتصاد المحلي وقدرة الحكومة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيدها.

وسجلت استثمارات المصارف السعودية في السندات الحكومية وشبه الحكومية مستوى قياسيا سنويا بنهاية العام الماضي، عند 304.9 مليار ريال.

وخلال عام 2018، صعد رصيد المصارف السعودية من السندات الحكومية بنسبة 20 %، بما يعادل 50.5 مليار ريال، ليبلغ 304.9 مليار ريال بنهاية شهر ديسمبر الماضي، مقابل 254.4 مليار ريال بنهاية ديسمبر 2017.

وكانت المصارف السعودية، سجلت أعلى مشتريات سنوية على الإطلاق في عام 2016 بـ92.3 مليار ريال، تلاه عام 2017 بمشتريات قيمتها 76 مليار ريال، فيما يعد عام 2018 ثالث أعلى المشتريات تاريخيا.

ولجأت الحكومة السعودية لإصدار سندات وصكوك دولية ومحلية منذ نهاية عام 2015، في محاولة لتمويل العجز الناتج عن التراجع في أسعار النفط مقارنة بمستويات منتصف 2014.

وسجل الدين العام للسعودية بنهاية عام 2018، ارتفاعا بوتيرة أقل من الأعوام الثلاثة الماضية، حيث بلغ 560 مليار ريال (149 مليار دولار)، بزيادة 26.3 في المائة مقارنة بعام 2017.

في حين سجلت معدلات نمو الدين العام خلال 2017، نحو 40.1 %، و122.6 في المائة لعام 2016.

وشكل الدين العام بنهاية 2018، نحو 19.1% من الناتج المحلي، مقارنة بالدين العام في نهاية 2017 البالغ 443 مليار ريال (نحو 118.1 مليار دولار)، الذي شكل 17.2 % من الناتج حينها.

واستمرت وزارة المالية في التنويع بسياسة التمويل للعجز ما بين إصدار دين أو السحب من الودائع الحكومية وكذلك الاحتياطي العام للدولة لتمويل عجز الميزانية لعام 2018.

وبلغ حجم إصدارات الدين خلال عام 2018 نحو 120 مليار ريال منها نحو 48.7 مليار ريال صكوك محلية و71.3 مليار ريال ما بين صكوك وسندات خارجية.

وبذلك يكون نصيب الإصدارات المحلية نحو 40.6 % ونحو 59.4 % إصدارات خارجية.

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