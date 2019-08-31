حظك اليوم 31 أغسطس 2019 لجميع الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى :-



الحمل

مهنياً: تواجهك آراء عنيفة لكنّ الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت أنظار كبار المسؤولين عنك.

عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.

صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه.





الثور

مهنياً: لا تعتمد على مساعدة زملائك ولا سيما على من يفتقدون الخبرة في مجالك المهني، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.

عاطفياً: في قصص الحب والمغامرات العاطفية هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك مجدداً.

صحياً: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق.



الجوزاء

مهنياً: تكون بحاجة إلى من يقف بجانبك لمواجهة التحديات التي تعترضك في مجالك المهني، فتجد الشخص المناسب.

عاطفياً: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن شريك ترى فيه الإنسان الذي ستمضي معه بقية حياتك، وتعرف معنى الاستقرار والالتزام.

صحياً: بعد تفكير مطول أدركت أن الصحة لا يمكن الاستخفاف بها، فتقرر الاهتمام بنفسك أكثر من أي وقت مضى.





السرطان

مهنياً: تكون عرضة لإشاعات كثيرة تحاول النيل من سمعتك وتشويه صورتك أمام المسؤولين عنك في العمل لدفعهم إلى الاستغناء عن خدماتك.

عاطفياً: تكون صبوراً جداً وتواجه التحديات التي تعترضك مع الشريك بروية وحكمة، لأنك تدرك عواقب الأمور إذا لجأت إلى أسلوب آخر.

صحياً: انتبه لأوضاعك الصحية ولا تترك الضغوط تسيطر عليك أو تتغلب على معنوياتك العالية.





الأسد

مهنياً: تباشر يومك بتفاؤل كبير وسعي نحو الأفضل، وتكون معنوياتك مرتفعة والتوفيق حليفك في كل ما تنوي القيام به.

عاطفياً: تنجلي الأمور وتتكشف الحقائق، ويعود نهر الحب إلى الجريان الطبيعي بينك وبين الشريك.

صحياً: لا تقاوم البدانة بالتقاعس عن القيام بالتمارين الرياضية المناسبة، المطلوب أن تقوم بما يلزم.





العذراء

مهنياً: حان الوقت لكي تختار فريق العمل الذي ينسجم مع تطلعاتك ويكون قادراً على تنفيذ مشاريعك الكبيرة.

عاطفياً: إذا أردت أن تغير نمط حياتك العاطفية يجب أن تفكر جيداً في الموضوع، لأن التغيير لن يكون سهلاً.

صحياً: تتفهم جيداً الإرشادات المطلوبة منك بكل رحابة صدر وتعمل على تنفيذها بدقة.





الميزان

مهنياً: الوتيرة المتسارعة في سير العمل تحتم عليك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءة لإنجاز المطلوب في الوقت المحدد.

عاطفياً: اللقاءات الرومانسية بينك وبين الشريك تخف وتيرتها بعض الشيء، راجع جدول أعمالك وخفف الضغط عنك وخصص المزيد من الوقت للشأن العاطفي.

صحياً: تستعيد نشاطك الرياضي بعد الوعكة الصحية التي ألزمتك الفراش أسابيع وحرمتك من ممارسة هوايتك المفضلة.





العقرب

مهنياً: تضطر إلى مواجهة من يخططون لقلب الطاولة عليك، وتكشف الأوراق في الوقت المناسب، وتضع النقاط على الحروف وتسمّي الأمور بأسمائها.

عاطفياً: تنفذ اليوم ما وعدت به الشريك منذ مطلع السنة، فتأخذه في رحلة استجمام تزوران خلالها عدداً من الدول السياحية الجميلة.

صحياً: تحاول أن تكون معتدلاً في كميات الطعام التي تتناولها، لكنك لا تستطيع التحكم في الجوع الذي يسيطر عليك.





القوس

مهنياً: يساورك الشك قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.

عاطفياً: إذا اعترضتك متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.

صحياً: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.





الجدي

مهنياً: تنقلب الأمور لمصلحتك وتكون مفعماً حيوية وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها في وقتها.

عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.

صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً.





الدلو

مهنياً: المطلوب منك تحديداً هذا اليوم إنجاز أعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.

عاطفياً: تعود علاقتك بالشريك إلى قمة التوافق والانسجام بعد سوء تفاهم، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.

صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة





الحوت

مهنياً: تعالج هذا اليوم قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون مهنية ملحّة وتتداخل الظروف بعضها ببعض.

عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.

صحياً: سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل، فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسياً على نفسك.

