حظك اليوم 31 أغسطس 2019 لجميع الأبراج الفلكية
السبت 31/أغسطس/2019 - 09:21 ص
غادة موسىطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقى حظك اليوم السبت، لجميع الأبراج الفلكية على النحو التالى :-
الحمل
مهنياً: تواجهك آراء عنيفة لكنّ الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت أنظار كبار المسؤولين عنك.
عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.
صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه.
الثور
مهنياً: لا تعتمد على مساعدة زملائك ولا سيما على من يفتقدون الخبرة في مجالك المهني، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.
عاطفياً: في قصص الحب والمغامرات العاطفية هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك مجدداً.
صحياً: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق.
الجوزاء
مهنياً: تكون بحاجة إلى من يقف بجانبك لمواجهة التحديات التي تعترضك في مجالك المهني، فتجد الشخص المناسب.
عاطفياً: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن شريك ترى فيه الإنسان الذي ستمضي معه بقية حياتك، وتعرف معنى الاستقرار والالتزام.
صحياً: بعد تفكير مطول أدركت أن الصحة لا يمكن الاستخفاف بها، فتقرر الاهتمام بنفسك أكثر من أي وقت مضى.
السرطان
مهنياً: تكون عرضة لإشاعات كثيرة تحاول النيل من سمعتك وتشويه صورتك أمام المسؤولين عنك في العمل لدفعهم إلى الاستغناء عن خدماتك.
عاطفياً: تكون صبوراً جداً وتواجه التحديات التي تعترضك مع الشريك بروية وحكمة، لأنك تدرك عواقب الأمور إذا لجأت إلى أسلوب آخر.
صحياً: انتبه لأوضاعك الصحية ولا تترك الضغوط تسيطر عليك أو تتغلب على معنوياتك العالية.
الأسد
مهنياً: تباشر يومك بتفاؤل كبير وسعي نحو الأفضل، وتكون معنوياتك مرتفعة والتوفيق حليفك في كل ما تنوي القيام به.
عاطفياً: تنجلي الأمور وتتكشف الحقائق، ويعود نهر الحب إلى الجريان الطبيعي بينك وبين الشريك.
صحياً: لا تقاوم البدانة بالتقاعس عن القيام بالتمارين الرياضية المناسبة، المطلوب أن تقوم بما يلزم.
العذراء
مهنياً: حان الوقت لكي تختار فريق العمل الذي ينسجم مع تطلعاتك ويكون قادراً على تنفيذ مشاريعك الكبيرة.
عاطفياً: إذا أردت أن تغير نمط حياتك العاطفية يجب أن تفكر جيداً في الموضوع، لأن التغيير لن يكون سهلاً.
صحياً: تتفهم جيداً الإرشادات المطلوبة منك بكل رحابة صدر وتعمل على تنفيذها بدقة.
الميزان
مهنياً: الوتيرة المتسارعة في سير العمل تحتم عليك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءة لإنجاز المطلوب في الوقت المحدد.
عاطفياً: اللقاءات الرومانسية بينك وبين الشريك تخف وتيرتها بعض الشيء، راجع جدول أعمالك وخفف الضغط عنك وخصص المزيد من الوقت للشأن العاطفي.
صحياً: تستعيد نشاطك الرياضي بعد الوعكة الصحية التي ألزمتك الفراش أسابيع وحرمتك من ممارسة هوايتك المفضلة.
العقرب
مهنياً: تضطر إلى مواجهة من يخططون لقلب الطاولة عليك، وتكشف الأوراق في الوقت المناسب، وتضع النقاط على الحروف وتسمّي الأمور بأسمائها.
عاطفياً: تنفذ اليوم ما وعدت به الشريك منذ مطلع السنة، فتأخذه في رحلة استجمام تزوران خلالها عدداً من الدول السياحية الجميلة.
صحياً: تحاول أن تكون معتدلاً في كميات الطعام التي تتناولها، لكنك لا تستطيع التحكم في الجوع الذي يسيطر عليك.
القوس
مهنياً: يساورك الشك قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.
عاطفياً: إذا اعترضتك متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.
صحياً: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.
الجدي
مهنياً: تنقلب الأمور لمصلحتك وتكون مفعماً حيوية وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها في وقتها.
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً.
الدلو
مهنياً: المطلوب منك تحديداً هذا اليوم إنجاز أعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفياً: تعود علاقتك بالشريك إلى قمة التوافق والانسجام بعد سوء تفاهم، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة
الحوت
مهنياً: تعالج هذا اليوم قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون مهنية ملحّة وتتداخل الظروف بعضها ببعض.
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.
صحياً: سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل، فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسياً على نفسك.
الحمل
مهنياً: تواجهك آراء عنيفة لكنّ الحظ حليفك وتتخطاها بالصبر وهدوء الأعصاب وتلفت أنظار كبار المسؤولين عنك.
عاطفياً: لا تفكّر في الطرف الآخر هذه الأيام لأنه لا يفكر فيك، اتركه ليكتشف خطأه ويعود إلى صوابه.
صحياً: الأجواء المستجدّة في العمل قد لا تكون مريحة، وتسبب لك الإرهاق، انتبه.
الثور
مهنياً: لا تعتمد على مساعدة زملائك ولا سيما على من يفتقدون الخبرة في مجالك المهني، يمكنك انجاز مهامك بنفسك بشكل جيد.
عاطفياً: في قصص الحب والمغامرات العاطفية هناك الحلو والمرّ، قد تعاكسك الظروف لتعود من ثم وتبتسم لك مجدداً.
صحياً: قد تشعر بألم خفيف في أطراف أصابعك أو ببعض التنميل، وهذا سببه خلل ما في العنق.
الجوزاء
مهنياً: تكون بحاجة إلى من يقف بجانبك لمواجهة التحديات التي تعترضك في مجالك المهني، فتجد الشخص المناسب.
عاطفياً: تقرر ابتداء من اليوم البحث عن شريك ترى فيه الإنسان الذي ستمضي معه بقية حياتك، وتعرف معنى الاستقرار والالتزام.
صحياً: بعد تفكير مطول أدركت أن الصحة لا يمكن الاستخفاف بها، فتقرر الاهتمام بنفسك أكثر من أي وقت مضى.
السرطان
مهنياً: تكون عرضة لإشاعات كثيرة تحاول النيل من سمعتك وتشويه صورتك أمام المسؤولين عنك في العمل لدفعهم إلى الاستغناء عن خدماتك.
عاطفياً: تكون صبوراً جداً وتواجه التحديات التي تعترضك مع الشريك بروية وحكمة، لأنك تدرك عواقب الأمور إذا لجأت إلى أسلوب آخر.
صحياً: انتبه لأوضاعك الصحية ولا تترك الضغوط تسيطر عليك أو تتغلب على معنوياتك العالية.
الأسد
مهنياً: تباشر يومك بتفاؤل كبير وسعي نحو الأفضل، وتكون معنوياتك مرتفعة والتوفيق حليفك في كل ما تنوي القيام به.
عاطفياً: تنجلي الأمور وتتكشف الحقائق، ويعود نهر الحب إلى الجريان الطبيعي بينك وبين الشريك.
صحياً: لا تقاوم البدانة بالتقاعس عن القيام بالتمارين الرياضية المناسبة، المطلوب أن تقوم بما يلزم.
العذراء
مهنياً: حان الوقت لكي تختار فريق العمل الذي ينسجم مع تطلعاتك ويكون قادراً على تنفيذ مشاريعك الكبيرة.
عاطفياً: إذا أردت أن تغير نمط حياتك العاطفية يجب أن تفكر جيداً في الموضوع، لأن التغيير لن يكون سهلاً.
صحياً: تتفهم جيداً الإرشادات المطلوبة منك بكل رحابة صدر وتعمل على تنفيذها بدقة.
الميزان
مهنياً: الوتيرة المتسارعة في سير العمل تحتم عليك الاستعانة بالخبراء وأصحاب الكفاءة لإنجاز المطلوب في الوقت المحدد.
عاطفياً: اللقاءات الرومانسية بينك وبين الشريك تخف وتيرتها بعض الشيء، راجع جدول أعمالك وخفف الضغط عنك وخصص المزيد من الوقت للشأن العاطفي.
صحياً: تستعيد نشاطك الرياضي بعد الوعكة الصحية التي ألزمتك الفراش أسابيع وحرمتك من ممارسة هوايتك المفضلة.
العقرب
مهنياً: تضطر إلى مواجهة من يخططون لقلب الطاولة عليك، وتكشف الأوراق في الوقت المناسب، وتضع النقاط على الحروف وتسمّي الأمور بأسمائها.
عاطفياً: تنفذ اليوم ما وعدت به الشريك منذ مطلع السنة، فتأخذه في رحلة استجمام تزوران خلالها عدداً من الدول السياحية الجميلة.
صحياً: تحاول أن تكون معتدلاً في كميات الطعام التي تتناولها، لكنك لا تستطيع التحكم في الجوع الذي يسيطر عليك.
القوس
مهنياً: يساورك الشك قليلاً من بعض التصرّفات الطائشة، وتجد أن شخصاً ما يحاول العرقلة أو المماحكة أو وضع العصي في الدواليب.
عاطفياً: إذا اعترضتك متاعب في العلاقة بالشريك، حاول أن تراهن على الوقت ولا تضخّم الأمور.
صحياً: تكون الأيام المقبلة حافلة بالنشاطات الرياضية التي تبقيك في حال صحية ممتازة.
الجدي
مهنياً: تنقلب الأمور لمصلحتك وتكون مفعماً حيوية وحوافز كثيرة وانفعالات يجب أن تضبطها في وقتها.
عاطفياً: لا تتردّد في تقديم المساعدة للشريك، ولا سيّما أنّ ما يواجهه أخطر ممّا تتصوّر، فكن إلى جانبه.
صحياً: لا تكثر من إشغال نفسك بأمور ترهقك نفسياً وجسدياً بعد شفائك من مرض عانيته أخيراً.
الدلو
مهنياً: المطلوب منك تحديداً هذا اليوم إنجاز أعمال متأخرة، فحاول أن توفق بين القديم والجديد لئلا تقع ضحية التراكم في العمل.
عاطفياً: تعود علاقتك بالشريك إلى قمة التوافق والانسجام بعد سوء تفاهم، وتمضيان معاً أجمل الأوقات وأسعدها.
صحياً: ابتعد عن الأشخاص السلبيين واستعد قوتك المعنوية وعد إلى حياتك اليومية المعتادة
الحوت
مهنياً: تعالج هذا اليوم قضية أو شراكة معينة، وتهتم أيضاً بشؤون مهنية ملحّة وتتداخل الظروف بعضها ببعض.
عاطفياً: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبّراً عن عواطفك الجياشة تجاه الشريك.
صحياً: سلامتك الجسدية قد تصبح أفضل، فكر في أسلوب حياتك، ولكن لا تكن قاسياً على نفسك.