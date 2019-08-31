مفاجأة في قائمة ريفر بليت للسوبر كلاسيكو

أعلن مارسيلو جاياردو، المدير الفني لريفر بليت، قائمة فريقه الخاصة بمباراة بوكا جونيورز التي ستقام غدًا الأحد، على ملعب المونيمونتال، ضمن منافسات الجولة الخامسة من عمر الدوري الأرجنتيني.



وشهدت القائمة اختيار إجناسيو فيرنانديز بشكل مفاجئ، رغم أنه ليس جاهزًا لخوض المباراة بنسبة 100%، وتعرض لإصابة في اللقاء الأخير لريفر بليت.



بينما كان الغياب الأبرز في القائمة لخافيير بينولا الذي تعرض للطرد في المباراة الأخيرة بالبطولة، وعلى الأغلب سيشارك بدلًا منه باولو دياز أو روبرت روخاس.



وجاءت قائمة ريفر بليت للمباراة كاملة كالتالي:



جيرمان لوكس – فرانكو أرماني – ميلتون كاسكو – فابريزو أنجيليري – جونزالو مونتيل – روخاس – لوكاس مارتينيز – باولو دياز – إجنازيو فرنانديز – إنزو بيريز – بالاسيوس – نيكولاس دي لا كروز – برونو زوكوليني – خورخي – كريستيان فيريرا – لوكاس براتو – إجنازيو سكوكو – رافائيل بوري – ماتياس سواريز.