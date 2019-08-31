الصدام الخامس بين الزمالك والاتحاد السكندري هذا الموسم

يواجه الاتحاد السكندري نظيره الزمالك، مساء غد الأحد، في استاد الإسماعيلية، في نصف نهائي كأس مصر.



وتعد هذه المواجهة الخامسة بين الفريقين، هذا الموسم.



وكانت المواجهة الأولى في الدور الأول من الدوري المصري الممتاز، يوم 4 أغسطس الماضي، وانتهت بفوز الزمالك (5-1).



وجاءت المباراة الثانية في ذهاب دور الـ16 للبطولة العربية، يوم 27 أكتوبر الماضي، والتي شهدت انتصار الفريق الأبيض مجددًا (1-0).



ورد الاتحاد السكندري بالفوز بذات النتيجة، في مواجهة الإياب، قبل الاحتكام لضربات الترجيح التي أنصفت زعيم الثغر، وأهلته إلى ربع نهائي البطولة العربية، يوم 30 نوفمبر.



وجاءت المواجهة الأخيرة في الخامس من يناير الماضي، لحساب الدور الثاني من الدوري، والتي شهدت فوز الزمالك (3-1).



وسيلتقي الفائز بمباراة الغد بين الزمالك والاتحاد السكندري، مع المنتصر من بيراميدز وبتروجيت، في نهائي كأس مصر.