كلوب يستهدف رقمًا تاريخيًا في مباراة اليوم ضد بيرنلي

يحل فريق ليفربول بطل أوروبا بقيادة المدرب الألماني يورجن كلوب ضيفًا ثقيلًا على نظيره بيرنلي في ملعب الأخير الصعب تيرف مور ضمن منافسات الأسبوع الرابع من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز.



ويدخل ليفربول المباراة وعينه على تحقيق الثلاث نقاط والفوز من أجل مواصلة انطلاقته الجيدة في الموسم بعد تحقيق الفوز في أول 3 مباريات له بالدوري الإنجليزي.



وحقق ليفربول الأسبوع الماضي فوزًا كبيرًا ومهمًا على حساب غريمه أرسنال بثلاثية مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما على ملعب أنفيلد ضمن الأسبوع الثالث من البريميرليج.



وفاز ليفربول على آرسنال ليواصل سطوته على في الدوري الإنجليزي بالفوز رقم 12 على التوالي السلسلة الطويلة التي بدأت نهاية الموسم الماضي ومتواصلة حتى الآن.