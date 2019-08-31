الجيش السورى يبدأ وقف إطلاق النار فى إدلب

بدء وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب - شمالي غرب سوريا- اعتبارًا من صباح اليوم، حسبما أعلن مصدر عسكري سوري الموافقة على وقف إطلاق النار، مؤكدا الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق.



وحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية ((سانا))، عن المصدر قوله إنه تمت "الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب اعتبارا من صباح اليوم مع الاحتفاظ بحق الرد على أي خرق من الإرهابيين".



وكان المركز الروسي للمصالحة في قاعدة حميميم أعلن في وقت سابق قرار الجيش السوري وقف إطلاق النار من جانب واحد في إدلب اعتبارا من يوم السبت.



وقال المركز الروسي في هذا الصدد إنه "من أجل تحقيق استقرار الوضع، توصل المركز الروسي للمصالحة في سوريا، إلى اتفاق لوقف إطلاق النار من قبل القوات الحكومية السورية من جانب واحد، اعتبارا من الساعة 06:00 من صباح يوم 31 أغسطس 2019 في منطقة وقف التصعيد في إدلب".



وكان الجيش السوري أعلن مطلع الشهر الجاري الموافقة على وقف إطلاق النار في منطقة خفض التصعيد بإدلب، بشرط "تراجع الإرهابيين بحدود 20 كيلومترًا بالعمق من خط منطقة خفض التصعيد بإدلب وسحب الأسلحة الثقيلة والمتوسطة" إلا أنه عاود استئناف العمليات القتالية بعد 3 أيام لعدم التزام المعارضة بوقف إطلاق النار.