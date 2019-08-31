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عالم

الرئيس الأمريكى: نحو 13% من الشركات تغادر الصين

السبت 31/أغسطس/2019 - 06:29 ص
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، أن نحو 13 بالمائة من الشركات ستخرج من الصين.

وقال ترامب: "شاهدت منذ قليل على شريط الأخبار، أن نحو 13 بالمائة من الشركات تخطط لمغادرة الصين في المستقبل القريب، هذه قضية كبيرة، وأنا لست مندهشا من ذلك، أعتقد أن الرقم سيكون أكبر من ذلك بكثير، لأنهم (في الصين) لا يمكنهم منافسة الرسوم الجمركية، يخفضون قيمة عملتهم ويجمعون المال".

ولم يحدد الرئيس الأمريكي عن أي شركات يدور الحديث.

هذا ووثقت السلطات الأمريكية زيادة الرسوم على السلع من الصين تصل إلى 300 مليار دولار سنويا ليس بنسبة 10 في المائة ولكن بنسبة 15 في المائة، ابتداء من الأول من سبتمبر و15 ديسمبر.

وأمر الرئيس الأمريكي الشركات الأمريكية بأن تدرس إغلاق عملياتها في الصين، وأن تصنع بدلا من ذلك المزيد من منتجاتها في الولايات المتحدة، على خلفية تصاعد التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

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