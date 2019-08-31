حبس مسجل خطر لإتجاره فى المخدرات بالبساتين

قررت نيابة البساتين الجزئية، حبس مسجل خطر، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



البداية كانت بورود معلومات لضباط مباحث قسم شرطة البساتين، تفيد بقيام أحد العناصر الخطرة "مسجل خطر" بالاتجار فى المواد المخدرة "الهيروين "، وبعمل التحريات، تأكد صحة المعلومات الواردة، وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة البساتين، وبصحبتهم قوة أمنية، من ضبط المتهم أثناء قيامه بترويج مخدر الهيروين، حيث تم ضبطه وبحوزته 220 جرام – مبلغ مالى- هاتف محمول)، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيق.